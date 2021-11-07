雲林縣一名11個月大男嬰摔傷顱內出血，6日被保母送醫，醫院開刀後發現男嬰腦部大量出血，研判非自然外力造成通報。男嬰今（7日）上午第二次開刀，仍在加護病房觀察中。經查該名23歲保母無執業登記，警訊後被依過失傷害、兒童及少年福利與權益保障法送雲林地檢署。

雲林縣政府社會處查證發現，這名保母是無照保母，將依法開罰6000元以上3萬元以下罰鍰。雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，這起男嬰疑遭虐案，已指派李松諺檢察官指揮斗南分局偵辦，後續偵辦結果會適時對外說明。

據了解，男嬰家屬是北港人，透過Line群組找到在斗南的該名保母，今年7月把孩子委託保母24小時照顧，每天請保母拍照片傳訊，每隔2、3天就去探視。

男嬰父親說，先前已發現兒子臉部有些許瘀青，保母總是說兒子玩時自撞；6日傍晚7點多接到保母電話，說兒子從2公尺高地方摔下，出現昏迷、嘔吐的現象，他們要求保母立刻送醫。

據了解，保母警訊時稱男嬰是從2公尺高處摔下來，後來又改口說是從1公尺多高處摔下。