F-35A試射B61-12戰術核子彈

美國F-35A隱形戰機幾乎已準備好，要肩負起充當核轟炸機的新任務。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，美國空軍已完成試飛，以確保F-35A能安全，並可靠地投放B61-12熱核彈。而結合載人機與核彈，將確保美國政府遭遇危機時能有所選擇，包括在最後一刻取消核彈發射。

而核武分為戰略和戰術兩種，其間最大的差別，在於爆炸威力和射程。其中戰術核武的威力通常約介於0.3千噸（300噸）—50千噸（5萬噸）黃色炸藥之間。相對的，戰略核武卻截然不同，爆炸威力可從100千噸—百萬噸黃色炸藥之間。而美軍最大的武器爆炸威力約相當於1.3百萬噸黃色炸藥。此外，戰術武器的射程通常較短，最多為500英里（近805公里）。而戰略武器的射程可穿越整個大洋，以打擊地球另一端的目標。

如今戰術核武是由戰機和潛射飛彈投送，而美國最多的戰術飛彈，就是從1960年代以來便開始使用的B61系列炸彈。2010年代時，美國軍方開發了新型B61炸彈，也就是B61-12。它不僅更精準，也能用來穿透泥土和混凝土，以打擊如北韓或伊朗等地下領導碉堡，或核設施。

F-35可能成為最強核轟炸機

而動用核武最重要的原則之一，就是盡量隨時維持絕對控制，直到引爆那一刻。這不但是為了安全，也是要讓決策者在壓力極大的狀況下，能增加彈性。而要把控制最大化，載人戰機便成了理想平台。美國總統就能下令武裝B61-12的F-35A出動，以打擊目標，同時在狀況萬一發生變化，元首改變心意時，能立即加以調整。例如，要是敵方突然求和時，就能取消打擊。

儘管B-2「幽靈」（Spirit）轟炸機也能做到這點，但F-35A的隱形性能卻有更大的機會，能成功穿透敵軍防禦，以抵達目標區。