花蓮縣政府去年5月斥資7000萬元，在壽豐鄉鯉魚潭附近興建「水上運動訓練基地」，包含大型艇庫、訓練池等，日前甫完工啟用，未來除提供縣內選手集訓及花蓮體中學生授課使用，也將作為國家級各項水域活動集訓中心，盼能成為全國首座培育國家金牌選手的重要搖籃。

花蓮水上運動訓練基地位於鯉魚潭潭北廣場附近，外觀則結合潭邊湖光山色，仿水波浪風格設計。（羅亦晽攝）

水上運動訓練基地位於鯉魚潭潭北廣場附近，日前伴隨花蓮太平洋龍舟節開幕啟用，總地板面積達1200多平方公尺，主要為一層樓的建築，以「綠建築」作為整鱧空間詮釋，盼與當地自然生態取得平衡，外觀則結合潭邊湖光山色，仿水波浪風格設計，內部則設有專業划槳池、大型艇庫、電動啟航器設備、多功能重量訓練室、選手休息室以及運動傷害防護室等。

花蓮水上運動訓練基地位於鯉魚潭潭北廣場附近，外觀則結合潭邊湖光山色，仿水波浪風格設計。（羅亦晽攝）

縣府表示，水上運動訓練基地未來除作為花蓮地區學校水域活動教學場所，常態性提供花蓮體中輕艇及龍舟教學訓練使用外，同時也將開放縣外學校戶外教學、國家訓練中心或協會移地訓練使用，同時也會定期舉辦免費獨木舟活動供縣民體驗，提供辦理水域相關活動攝影特展、地方特色運動常態特展、收藏展覽歷年優秀國際賽事參賽成績等。

縣長徐榛蔚指出，花蓮長期發展水上競技運動，期許未來能透過水上運動訓練中心，吸引國內外許多大型水域性活動饔事常年在鯉魚潭舉行，除提昇國內基層水上運動水準，也能讓台灣在未來國際性體育競資爭取佳績。

「體育帶動觀光，觀光回饋體育」徐榛蔚也鼓勵選手在賽事之餘，多在花蓮欣賞天然的縱谷美景，與原住民傳統文化，同時也能品嚐在地美食，和親朋好友一同細品花蓮之美。