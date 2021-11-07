星座專家唐綺陽於FB粉絲團分享，本周因為金星進入摩羯，會感受到強大的約束力，而且金星會一直在摩羯停留到明年3月，未來4個月壓力特別大，年底的兩個月星象容易使人驚慌、恐懼，我們一定要冷靜面對，才能平安度過。

唐綺陽分析，本周星群觸動開創星座，金星摩羯、月亮周一至周三也在摩羯，會觸動強大的破壞力量，影響所及包含上層、權貴、領導者，或是與建設架構、鞏固組織、保衛大局有關，因此這周壓力特別大，需要加強管束力道，絕對不能出錯，並且要做好最壞打算，與人合作一定要立下契約，因為影響深遠、力道強勁，所以不能心軟、不接受通融。

唐綺陽進一步說明，金星會在摩羯停留到2022年3月6日，這段時間會一直有「壓力感、戒嚴感」，受到束縛，還有潛規則在暗中約束，未來4個月大家雖然需要一直繃緊神經，不過對局勢的敏感度和審視能力都會提升，不會再輕易踩線。年底木星即將跨欄，局勢變化越來越快，我們除了專注手邊的事情，努力工作，也要學會如何放鬆、裝傻，不要隨便對號入座。

本周水火合相天蠍，唐綺陽表示這是一股充滿挑釁、放狠話的能量，對越在乎的人事物講話越難聽，如果不想引起反感，說話一定要更謹慎。水火天蠍也會帶來「驚天爆料、秘密揭發」，尤其是與權勢、性、性別議題、貪汙賄賂、不義之財、兇殺罪案相關的事情會一一爆發，讓醫師、心理師、警探、偵探很忙碌，水火天蠍帶來的壓力也會激發人改變的動力。

金星進入摩羯後，雖然會帶來很大的束縛感，但是這股「管束力量」也不算壞事，因為很多事情失序已久，不管也不行，所以對這股力量感受特別深的，大多都是非常失控的部份，金星摩羯就像嚴格的品管員，不容許胡作非為，從長遠的角度來看其實是好事。金星會讓努力的人獲得回報，有實力、肯打拚、符合規範的人紛紛受到矚目，身價上漲，受到貴人青睞，有機會升職加薪。

年底這兩個月星象帶來風聲鶴唳之感，我們只能把手邊的事情做好，努力生活，修養內在，冷靜面對一切，就能無所畏懼。