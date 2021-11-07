南投竹山天梯封閉3年，整修後委外經營，7日重新開幕首日，現場遊客湧入，攤商看準商機進駐，觀光處長陳志賢表示，竹山天梯是台灣第1座階梯式吊橋，園區內景點多，是適合戶外登山、健走的挑戰路線，也希望開放後人潮回流，為當地特色商品帶來買氣。

觀光處長陳志賢指出，竹山天梯位於南投偏郊，管理上必須投入大量的人力、物力，有「西部太魯閣」美喻的竹山梯子吊橋重新開園，南投縣政府並委由研之泉國際企業有限公司經營管理，開放第1天便吸引許多遊客前往纜勝。

陳志賢說，竹山天梯吊橋以前就很有名氣，梯子吊橋橫跨百米深的太極峽谷，橋身長136公尺，共有208階，兩端落差高達20公尺，是全台第1座階梯式索橋的吊橋，經過休園整修後，兼顧安全性，也是觀望太極峽谷的最佳位置。

遊客說，因為封園好多年，所以期待開幕這天，全家一早來排隊買票進入，小朋友挑戰「全新天梯」；攤商則表示，當然希望開幕後，未來帶動更多人潮，帶動攤商經濟。

陳志賢指出，天梯吊橋園區來回約4公里，有青龍瀑布、人面石、飛來石等景點，還有百年的土地公廟，園區內自然生態豐富，沿線步道芬多精高，很適合登山健走。竹山天梯重新開放，縣府與業者也推出多組電子旅遊套票，有一票暢遊竹山、鹿谷景區的「暢遊竹鹿套票」；有結合南投縣3大吊橋風景區的「山林祕境套票」。

陳志賢提醒，天梯吊橋因早晚氣溫變化大，且山路崎嶇陡峭，縣府也請前往遊玩的民眾務必攜帶足夠的禦寒裝備，若有高血壓、心臟病、氣喘、體能不佳者或孕婦，則建議勿進入，以確保安全。

陳志賢表示，隨著國內疫情降級、中央政府五倍券上路，為迎接隨之而來的旅遊熱潮，縣政府宣布推出全台最長「南投玩很大千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，長達六個月活動期程，周周抽十萬元現金、加碼抽百萬現金、住宿加抽旅遊福袋等，邀請全台民眾來南投「玩很大」。