周末好天氣，南投縣政府7日上午熱鬧舉行社工日健行活動，吸引300多名社工家庭參與，縣府指出，社工業務繁忙，壓力需要好好釋放，在縣長林明溱帶領下，自易經大學出發，參與民眾扶老攜幼，漫步在南投市撼龍步道，健行隊伍綿延，樂享悠閒的親子時光。

南投縣長林明溱表示，今年社工日活動以健行方式辦理，就是希望藉此讓平時業務繁忙的社工們紓解日常積累的壓力，同時也藉此讓社工夥伴們進行交流與認識，為本縣的社會福利推展凝聚共識，以期健全更完善的社會工作專業制度。

林明溱說，每年的4月2日為社工日，縣府都會舉辦不同類型的活動來慶祝社工日，以表彰社會工作的精神，向辛苦的社會工作者致敬，而今年社工日活動原定在5月29日舉辦，因疫情的緣故，延後到今日舉行，活動以閃耀社福，社工同行為題，親近大自然為主軸，期透過健行方式讓社工夥伴放慢步調，享受悠閒的時光。

林明溱指出，社會工作是一項助人的專業，也是縣府推動社會福利服務重要的推手，不論是弱勢家庭的訪視、急難家庭的救助、婦女福利的推動、獨居老人的服務、身心障礙者的照顧，甚至是受虐兒少、受暴婦女的保護，都需要社工人員來守護，也正因為有這一群社工夥伴的努力，才能避免許多社會問題的發生，讓社會中的弱勢族群能夠得到適切的照顧。

南投縣政府表示，每年舉行各種專業課程、舒壓課程，讓辛苦的社工夥伴參與，並配合中央政策，精進社會工作人員薪資水平及勞動條件，推動社工人員一年8薪點的進階制度、落實民間單位登打社工人力資源管理系統以保障社工人員年資等。

南投縣政府另指，社工所關心的回捐議題，縣府修正勞務採購契約，增訂各項避免民間單位要求社工回捐的措施並訂定要求社工回捐之罰則，提供遭受薪資回捐困境的社工可以尋求協助之管道，而縣府方面亦會定期檢視各方案是否有落實薪資給付，逐步完善社會工作專業制度，以保障社會工作人員的權益。