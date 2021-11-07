我國爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），根據行政院經貿談判辦公室預計明天將提出的報告指出，目前CPTPP以推動英國入會案為優先工作，政府下階段工作重點為對外遊說。台灣若能加入，透過關稅減讓，將可拓展商機。

立法院外交國防委員會明天將邀外交部、國安局等單位報告「推動我國加入CPTPP進度、產業衝擊評估及因應對策」，根據行政院經貿談判辦公室提出的報告，我國今年9月22日向 CPTPP協定存放國紐西蘭遞交我國書面申請函，目前有我國、英國、中國等3個新入會申請案。

報告中指出，CPTPP目前以敦促汶萊、智利、馬來西亞等3個現有會員完成國內程序及英國入會案為優先工作，鼓勵有意加入國家先與現有會員進行非正式討論，再正式提出入會申請。

經貿辦公室表示，CPTPP成員與我國的雙邊貿易總額占我對外貿易總額超過24％，且日本、新加坡、馬來西亞及越南為我國前10大貿易夥伴，加入CPTPP對我國經濟長期發展至關重要。目前對內部份已具成效，下階段工作重點為對外遊說。

報告中指出，自我國遞交書面申請後，反應尚屬正面，日本多位內閣官員於我遞交申請函後旋即公開表示支持，澳洲、加拿大、紐西蘭等已生效國家多表示歡迎能符合CPTPP標準的國家加入，其他尚未完成國內批准生效程序國家，均未表示意見。

在影響方面，農業部分將可擴大臺灣農產品在 CPTPP 會員的市場機會，同時引進投資；以產業別來看，我國加工食品、一般化學、石化、紡織、鋼鐵金屬、重機電及電線電纜、運輸工具、建材等產業，在越、澳、馬及墨面臨較高關稅障礙，透過關稅減讓，可拓展商機。

至於我國潛力出口行業則包括海運、空運、電信、專業顧問、技術服務、金融、教育、醫院服務、視聽服務、觀光、資訊服務及跨境電子商務等。

此外，報告中也表示，服務業相較於在WTO的承諾，CPTPP會員普遍降低或移除電信、工程、金融、教育、海運及空運等提供服務的限制，有利我視聽及錄音等服務業者進軍東南亞等市場。