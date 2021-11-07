花蓮一名鄭姓男子，去年5月和學姊共躺床時，先以手觸摸肩膀，遭扭開閃躲後，豈料，鄭竟將她移為仰躺姿勢，脫去其衣褲，強行性交得逞；花蓮地院認為鄭已涉犯強制性交罪，判決處有期徒刑3年2月，鄭請求緩刑遭拒，不服提起上訴。

判決書指出，被害女子與鄭男互為同系學姊弟，去年5月中旬清晨5時許，2人一同躺在女方住處2樓房間的床上時，鄭先是用手觸碰其肩膀遭扭開閃躲，明知對方不願被觸碰，卻逕自將她移為仰躺姿勢，脫去其上衣及下褲，儘管對方不斷哭泣，以手腳推開、反抗，他竟強行性交得逞。

被害女子事後將此事告訴李姓及蔡姓友人後，即在友人陪同下前往醫院驗傷，並至派出所備案。鄭男在法庭上坦白承認確有此事，且與被害女子提供的證據相符，不過鄭透過辯護律師辯稱，當天是因誤判2人之間的情誼才犯下此事，事後後悔不已，盼法官能依刑法第59條酌減刑期。

法官認為，鄭男未能尊重被害女子身體自主權，無視對方拒絕、反抗，違反其意願強制性交得逞，已對對方身心造成傷害，加上雙方未能達成和解，且在偵查初始，一度辯稱是兩情相悅，否認犯行，犯後態度難謂良好，審酌鄭在法庭上終能坦承犯行，並表示有意賠償對方，依強制性交罪，處有期徒刑3年2個月。

鄭透過辯護律師請求緩刑遭拒，不服其判決，提起上訴，卻逾上訴期間屆滿後20日未補提具體理由，花蓮地院依刑事訴訟法第361條第3項規定，要求他在此裁定送達後5日內補正上訴理由，若逾期未補正，即裁定駁回上訴。