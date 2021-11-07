台灣2025年邁入超高齡社會，中醫師也加入長照服務，108年開始走入社區在宅醫療納入健保給付，提供居家醫療服務，讓偏鄉難以行動的高齡病患，在家就能接受針灸等治療，兩年來服務人數從105人增加到1005人，服務人次超過兩萬，整整成長十倍，中醫近年成立長期照顧服務資訊網，不方便出門就醫的民眾，可上網透過「中醫地圖」尋找離家最近的中醫診所，或利用專線申請居家醫療服務。

不方便出門就醫的長者，可透過中醫師公會各分區專線或使用「中醫長期照顧服務資訊網」，就可由醫師評估，是否符合可以申請居家服務。圖鄭郁蓁攝影

中醫從108年開始納入健保給付，全國分成六區，提供出院民眾或是就醫不便民眾在宅醫療，服務人次從109年689人次到了2021年已經有2萬人次。

中醫師公會今天發表中醫居家醫療服務成果。圖，鄭郁蓁攝影

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，人口老化所帶來三大醫療衝擊，龐大醫療支出、不當用藥、增加住院風險，而國內高齡者每年就醫平均高達26.7次，且有多重用藥問題。近年統計高齡人口年平均住院次數為0.38次，為65歲以下民眾住院風險3倍，而常見住院診斷病症計有肺炎、癌症相關治療、泌尿道感染、腦血管疾病、心血管疾病等，而這些其實也是中醫治療強項。

柯富揚表示，中醫在長照提供的服務，可透過中藥、針灸、拔罐、推拿等介入，改善中重度失能者的症狀，包括失智症行為改善、中風病患的行動、褥瘡傷口癒合等。

花東區獨居老人比例占全國最高，居家醫療服務量居六區之冠。台東縣中醫師公會名譽理事長黃俊傑常常和太太兩人，醫療箱背著就到偏鄉地區服務長輩。一名84歲潘老奶奶，因為膝蓋每天都會紅腫熱痛，過去每週都要到台東市打止痛針，在黃俊傑提供到宅醫療後，經三到四次針灸膝蓋疼痛就改善，紅腫熱退了，不用再舟車勞頓到去台東市，透過中醫讓西醫無法改善的頑固性疼痛明顯紓緩。

台北市中醫師公會常務理事陳文戎表示，進到居家才發現，許多長輩不容易出們，只能躺在床上，看著床上的「一片天」，對患者來說，確實需要更多醫師到家中關懷，對醫生來說也是一種修行，曾遇到一位中風的患者，本來無法動，透過針灸後來可以走幾步路，病患看著他說「陳醫師你不可以把我丟掉」，讓他感觸很深。

中國附醫副院長、中醫師賴榮年表示，以中區為例，2020年中醫居家醫療已服務超過2000人次 ，不過目前仍然很多民眾並不知道中醫有居家醫療服務，2020年服務人數僅700多人，因此希望有更多民眾了解。

賴榮年表示，中醫居家醫療服務的申請資格，除了原先符合西醫居家診療者外，病患出院時如有需求，也可透過出院準備中心或各縣市衛生局、居服中心轉介。

不方便出門就醫的長者，只要透過中醫師公會各分區專線或使用「中醫長期照顧服務資訊網」（ https：／／cmmap.wezoomtek.com／front／map ），也都可以申請居家服務，由醫師評估後即可到宅服務。