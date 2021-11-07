立法院預算中心報告指出，兵工類產品為軍備局生產事業接受各軍種委託生產之最主要項目，並以陸軍委製金額最高。生產事業下轄1個生產營運中心(生產製造中心)及4個責任中心(第202廠、第205廠、第209廠及第401廠)。其中第202廠營運項目主要係火砲及彈藥，第205廠為輕兵器，第209廠生產品項為戰、甲車底盤載具為主，第401廠為軍圖及航空照等軍用品。該事業111年度預算案中，銷貨收入編列110.86億元，其中預估來自三軍委託生產之銷貨收入約89.47億元，占比達80.7％。而各軍種委託生產品項中，又以兵工類產品預估之79.16億元最高，並以陸軍委製之79.12億元為主。

另報告指出，軍備局所研製「輕重型狙擊槍」進度落後，交貨延遲今年底；輕型狙擊槍研發案因故至2020年2月始通過作戰測評，同年4月依測評精進應改善項目，5月始委製協議書簽署，致第205廠無法如期於2020年度完成514支量產，因此陸軍及海軍在2020年度編列預算亦需辦理保留。

而軍備局在2021年度辦理狙擊鏡購案開標作業時，因廠商疑義、異議等因素而延後開標，致原規劃2020年度應解繳陸軍及海軍514支輕型狙擊槍需延至2021年12月底前完成。

陸軍表示，輕型狙擊槍於2021年3月16日測評合格，原預定2021年8月31日解繳514支，又因205廠狙擊鏡採購進度延宕，調整解繳規劃於今年11月19日前解繳306支，12月20日前解繳208支，合計514支。

陸軍及海軍109年度分就「輕重型狙擊槍案」編列2億5967萬9千元及4047萬5千元，預算保留2億5946萬1千元及4047萬5千元。(保留率99.92％及100％) 。