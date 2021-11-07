台灣民眾黨7日下午到新竹市舉辦公投宣講活動，也是黨主席柯文哲參與的首場宣講會，柯文哲認為公投重點是討論如何解問題，而不是表決問題，他希望能建立台灣民眾討論公共議題的機會，偏向學術研討會，而不是造勢場合。

此次是柯文哲首場參與的公投宣講活動，柯文哲笑說前一天剛好是父親的生日，既然回來新竹就順道看看，民眾黨其實已舉辦過很多場公投說明會，他認為公投的重點是討論，討論問題該如何解決，若表決完沒有解決問題也是枉然。

針對國民兩黨對公投議題互相攻訐，柯文哲說國民兩黨一個要四個圈、一個要四個叉，民眾黨不想跟他們一樣圈圈叉叉，他認為討論的過程要解決問題，要建立台灣民眾討論公共議題的機會，把問題解決。

民眾黨此次公投宣講正好與民進黨公投宣講撞期，蔡英文總統當天稍早曾提到缺電議題，稱穩住竹科就是穩住台灣。對此柯文哲表示，能源政策跟產業政策要合併思考，像英國的GDP成長但國民平均碳排放量下降，產業要走向節能，像是台積電占全台耗電量5％，全部廠房改完估計耗電8％。

柯文哲引用蔡英文總統宣稱在2025年再生能源要達到20％，但現在距離2025年只剩4年不到，如今才占5.4％。柯文哲強調自己討厭政治仇恨動員，搞意識形態沒辦法解決問題，像是核四討論太久了，花3000億卻1度電都沒發，甚至封存1年要花40億，若蔡英文有本事就直接關掉，還省下封存費。

立委高虹安也補充表示，蔡英文訂出了2025非核家園的能源532占比目標，但卻沒告訴人民如何才能達標，如果年底前確定跳票，是否該檢視設定目標是否合理？如果設定目標不合理，公投反映的民意又如何來遵守？