運動實境節目《全明星運動會》1日晚間公布第三季登錄名單，31歲女星小豬（黃沐妍）確定加入，卻在開拍前練習跳遠時不慎慘摔，同樣參與節目的男星陳勢安將畫面PO上網，引起熱議。

節目團隊在開拍前，抓緊時間密集特訓，陳勢安昨（6日）公開訓練的影片，寫道：「不熟悉的事情慢慢練，每一次比上一次更好一些就好了，@tystarpiggggg（小豬IG帳號） 那一趟太好笑了我決定跟大家分享。」畫面中，小豬一開始奮力往前跑，卻沒抓好時機跳起，直接往前撲倒在沙地，好險即時用雙手撐住身體，女明星最重視的臉蛋才沒有撞地。

特訓影片曝光後，小豬留言自嘲：「我的實力還沒拿出來啦！」陳勢安也說：「還有爆發力也還沒拿出來。」其餘網友也被小豬逗樂了，紛紛留言：「雖然很不應該，但我還是笑了，你們加油，會越來越好的！」、「小豬真的太寶了」並且提醒他們要多注意安全。

《全明星運動會》第三季選手最終名單男藝人有賀軍翔、邱勝翊（王子）、楊奇煜、無尊、陳勢安、坂本宗華、徐謀俊、胡釋安、王品澔、王庭勻、吳霏、徐新洋。女藝人有蕭敬騰師妹艾薇、黃沐妍、田依甯、焦曼婷、宇宙林思宇、蔡玓彤（貝童彤）、李芷婷、胡祖薇、Nina、林昀希。這次比較特別的是第一季的楊奇煜再次歸隊，還有《天巡者》鍾馗賀軍翔，此外，多位星二代也參加比賽，包括胡瓜之子胡釋安、徐乃麟之子徐新洋及焦恩俊女兒焦曼婷。