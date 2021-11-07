南投縣竹山鎮今年推動「2艘社區小旗艦計畫」，包括，富州、延正社區擔任領航社區，7日在紫南宮水濂廣場前舉行成果展，現場富州社區小朋友以精采傳統鼓為活動開場，另長輩帶來活力四射舞蹈、更驚爆全場，展現竹山鎮社區的團結與活力。

南投縣政府指出，富州社區結合山崇、社寮及中央社區，配合南投縣政府、竹山鎮公所社會福利政策，繼續推展福利化社區營造工作，建構1支陣容堅強、相互協作、彼此提攜的「小旗艦團隊」，大家齊心營造福利化社區，推展政府長照政策工作，用心又責任。

南投縣政府表示，現場除了靜態的成果展，成員們更卯足全勁賣力以動態表演方式演出，尤其富州社區小朋友的傳統鼓，社寮社區兒童舞蹈表演、中央社區長者舞蹈表演、山崇社區長者才藝表演、中崎社區兒童「嫩嫩舞蹈班」，表演啦啦隊舞及拍手舞等，老少們展現活力朝氣。

南投縣政府社會及勞動處林志忠處長說，富州社區聯合3個協力社區，執行長者及身心障礙者，針對社區安全，排定老師在4個社區據點授課，主題為人為災害（火災）及其防救、天然災害及其防救，讓民眾有預防災害的發生及災害發生時的因應常識；並獲縣府經費支持補助款38萬元。

竹山鎮公所鎮長陳東睦更加碼辦理鎮內「幸福小雞計畫」，希望政府重視社區福利化議題，建構以社區為基礎的福利服務，提升社區居民福祉與健康、強化弱勢兒少的教育品質、促進性別平等，以健全社會安全網絡。