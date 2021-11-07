新北市長侯友宜今（7日）參加在深坑老街舉辦的舊深坑分駐所活化改造啟用典禮，現場除了精彩的無人機表演外、超萌的小小波麗士駕駛著警車踩街超吸睛，另外還有街頭藝人及兒童劇團等一系列活動，吸引許多民眾到場共襄盛舉。

新北市長侯友宜今（7日）參加在深坑老街舉辦的舊深坑分駐所活化改造啟用典禮。（深坑區公所提供）

侯友宜表示，2018年深坑分駐所大樓啟用後，為了提供來深坑老街觀光的旅客能有一個休憩的空間，努力向中央爭取經費，將舊深坑分駐所前棟建物拆除作為廣場，活化空間再利用，之後還能引進街頭藝人表演，讓老街之旅可以更豐富。

新北市長侯友宜今（7日）參加在深坑老街舉辦的舊深坑分駐所活化改造啟用典禮。（深坑區公所提供）

侯友宜說，看到小小波麗士開著玩具警車遊街模樣超可愛，也非常開心看到小朋友健康模樣，希望疫情穩定，小警娃出任務，最主要的目的就是能健康成長，大家都平安。

隨後，侯友宜與深坑區長黃美華一同到重新開放的的兒童遊戲場參觀，黃美華表示，這個遊戲場要特別感謝已故議員唐慧琳全力支持及經費補助，及市府成立跨局處工作小組共同推動「老舊公園更新及全齡化暨各色共融遊戲場改善計畫」，納入公民參與，改善老舊遊具設施，改採原木材料為主軸，並採用細礫石，刺激兒童感覺統合，打造孩童遊玩的新亮點。

陪著女兒玩滑梯的黃媽媽說，期待兒童遊戲場重新開放很久了，今天終於可以開心玩耍，而旁邊的「在這裡看見深坑的聲音」超適合拍照的啦；另外在草皮上拍照的陳小姐說，從這個「我愛深坑」的裝置藝術拍攝，剛好可以拍到老街的牌樓，打造網美絕佳點。

黃美華說，深坑老街一直是著名的觀光景點，周末假期總是湧進滿滿人潮，用餐時段可品嚐道地的豆腐美食，現在有嶄新風貌的舊深坑分駐所及兒童遊戲場，希望大家好好漫步老街，一覽充滿歷史風貌的深坑。