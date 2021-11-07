文化部文化資產局辦理原住民族傳統建築石板屋修復人才培育計畫，於舊筏灣部落石板屋開設技術傳承工作坊，近日舉辦成果發表會，在青年會口鼻笛古謠聲中，見證男子獵寮落成。

舊筏灣部落獵寮落成，眾人報戰功慶賀。（屏縣府文化處提供／林和生屏東傳真）

屏東縣舊筏灣部落為排灣族發源地之一，石板屋建築群遺跡保存完整，亦保留特有雙管口鼻笛與古謠傳統，展現豐富人文與聚落景觀；2020年5月，經屏東縣政府公告登錄為「聚落建築群」，除宣告政府推動原住民族傳統部落文化保存政策外，亦展現族人重建原鄉決心。

狩獵一直是原民生活文化，因狩獵搭建的獵寮，更是族人齊聚相會、交流山林資訊的重要場域。文化部次長蕭宗煌表示，台灣原民千百年來與自然生息共存，生命歷程與山林、溪流相關，生活所需都是就地取材，落實資源永續利用概念。

石版屋「獵寮」落成就是最好例子，而因應石板屋修建人才凋零，文化部推動人才培育，培訓成果圓滿完成，未來將持續推動原住民族相關事宜。

此次搭建獵寮石板屋是由4位耆老以母語傳授，9名學員透過傳統工法親手打製、疊砌，歷時1個多月建造完成，並策畫石板屋建造技術影像展、獵寮石板屋導覽活動，完整介紹從備料、整地、疊牆、立板、上樑、屋頂、地坪、室內空間至前庭空間等營造知識與文化意涵。

文化部文資局長陳濟民表示，石板屋營造不僅是營建技術，也代表原民傳統智慧，這次工作坊藉由實作訓練課程，傳承排灣族石板屋建造技術與知識體系，培育青壯族人成為石板屋保存修復人才。