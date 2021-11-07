立法院財政委員會上周協商「囤房稅2.0」修法，財長蘇建榮鬆口允諾將在三個月內針對修法提出評估報告。召委李貴敏直言，通膨蠢動，萬物齊漲，房價隨著房市熱絡持續走高，搞到年輕人買不起又租不起，這些問題，難道政府都看不到嗎？行政部門怠惰無為、擺爛，呼籲政府別再模糊焦點，共同解決高房價炒作問題。

李貴敏指出，近期房價狂漲，年輕人抱怨買不起房幾乎已成全民共識，但政府作為明顯不足，也看不出想解決問題的決心，所幸在立委催促下，透過朝野協商，財長鬆口允諾將在三個月內針對修法提出評估報告，房屋稅、囤房稅調整算是邁出了一步。

李貴敏指出，這只是一小步，因為政府部門討論中透露可能研修方向，已經擺明對朝野立委提出非自用房屋課稅稅率調高並不感興趣，也明白表示「囤房稅非抑制房價的萬靈丹」；甚至強調現行房屋稅率已含有囤房稅機制，還把問題推到地方政府的稅基評定上。

她表示，政府部門其實不打算通過囤房稅，所以態度消極，但今年上半年房價飆漲是不爭事實，連央行理事都示警，現在家庭債務占GDP比率甚高，也多來自買房，若未來啟動升息，將加重房貸債務負擔。

李貴敏認為，尤其南台灣，今年開始房市已熱到不行，房價屢創新高，雖有利率措施干擾，依舊出現難以置信的高房價。投資客獲利甚豐不說，業者甚至自誇「房價越打越高」，網友更痛罵「打房就是笑話」。

她痛批，搞到年輕人買不起又租不起，這些問題，難道政府都看不到嗎？更別提地方稅基偏低問題，財政部自己沒有政策嗎？不能提供誘因嗎？行政部門怠惰無為、擺爛，混過國會質詢就了事了嗎？

李貴敏強調，通膨蠢動，萬物齊漲，房價隨著房市熱絡持續走高，現在連台經院都預測，房市多頭趨勢穩固，房價居高不下將成為新常態，因此政府別再模糊焦點了，只希望財政部的評估報告盡快送到財委會，展開朝野協商，共同解決高房價炒作問題，政府部門只要願意，就可以讓人民買得起房，「別再怠惰無為了吧！」