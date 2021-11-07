新北市政府於今（7日）上午於捷運新店站廣場辦理「新北我的家–2030新住民十年願景」活動，市長侯友宜宣布共超過100個產官學民單位跨局處、跨領域、跨國際合作，針對新住民、子女、移工推出樂活、樂業、樂學三條龍政策，推動「國際新北市、幸福好生活」十年願景。

新北市政府於今（7日）上午於捷運新店站廣場辦理「新北我的家–2030新住民十年願景」活動。（葉書宏攝）

侯友宜表示，新北市400萬人口，擁有全國最多共超過11萬位新住民，其子女有3.4萬，是全國最大的國際城市，另外超過9萬位移工人口也達全國第3，而新住民更是市府推動六大城市願景工程之一。這次由市府整合九大局處資源攜手，邀集產學民代表合作共同推動三條龍政策，提供新住民及其子女、移工擁有樂活、樂業、樂學在地好生活。

新北市政府於今（7日）上午於捷運新店站廣場辦理「新北我的家–2030新住民十年願景」活動。（葉書宏攝）

首先是「樂學一條龍」，新北市在升學進修上提供新住民最多元免費線上及實體終身學習課程及補校到大學升學管道，開辦新住民語文課程從國小至高中不間斷，並接軌大學開辦新住民子女產學專班。此外，新北推動校校國際化認證、規劃每月國際飲食午餐週讓學生吃得到異國風味，讓國際飲食教育及多元文化活動扎根校園。

新北市政府於今（7日）上午於捷運新店站廣場辦理「新北我的家–2030新住民十年願景」活動。（葉書宏攝）

「樂業一條龍」，則是在就業創業上提供新住民職訓及證照輔導的專屬優先班，也給予創業微利貸款及諮詢輔導。新北特別推動全國首創移工心理諮商經費補助，不論人身傷害或受疫情影響工作，由雙語通譯陪同移工諮商，並表揚友善典範企業，凡外籍移工比照本籍一視同仁給予升遷、學習機會、建立明確獎勵機制，優於勞工法令企業者予以獎勵。

而「樂活一條龍」則是幸福樂活，關注新住民身心育樂、投身公領域議題，今年將新設3所新住民學習中心，共7所達全國第一，並於區區設立新住民關懷服務站，輔導新住民成立協會促進公共參與。此外，每年4月舉辦多元文化節，全年辦理逾百場豐富多元文化體驗，未來也將舉辦異國美食比賽、異國市集及製作東南亞美食手冊及新北文化大使甄選，讓親師生及民眾感受氛圍國際化、活動多元化。

侯友宜在聆聽新住民代表的故事後祝福美夢成真，並強調新住民無論從哪裡來都是一家人，新北不是異鄉，而是新住民的第二故鄉。台商代表今立塑膠工業董事長謝明輝表示，不論企業或城市競爭力的關鍵都在人才，而新北市推動不間斷新住民語文課程及昂揚計畫2.0，提供企業雙語言、跨文化人才，足見國際視野和魄力，讓市民耳目一新。

教育局指出，為讓市民充分理解十年願景的美好意象，新北市政府自11月7日至12日每日9時至19時於捷運新店站廣場設置故事及未來館，透過現代互動科技與親子寓教於樂方式，開放免費參觀體驗新北市的過去努力、現在成果與未來願景。