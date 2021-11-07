台灣民眾黨主席柯文哲到新竹展開公投宣講，針對大新竹合併議題，他認為民進黨低估人民智慧。（羅浚濱攝）

台灣民眾黨7日下午到新竹市舉辦公投宣講活動，也是黨主席柯文哲參與的首場宣講會，會中提到大新竹合併議題，柯文哲說國土重新規畫是嚴肅的題目，但民進黨讓他每天都像憤怒鳥，選舉到了才談新竹縣市合併，明顯是因人設事，大家都看得清楚，他要大家不要低估民進黨無恥的程度，但民進黨卻常常低估人民的智慧。

外界關心大新竹合併議題，也關心民眾黨在新竹市長布局現狀。柯文哲指出，國土重新規畫是嚴肅的題目，包括國土規畫、行政區畫分、超過20年沒修的財畫法，都是要解決的問題，但選舉到了，民進黨挑一個縣市合併，他反問台灣現行的6都合理嗎？現在又搞7都，實在火大。

柯文哲另提民進黨中央政府花了80億要蓋基隆輕軌，但計畫跳票，民進黨沒人出來解釋也沒人道歉，當作沒事，一個政黨信用如此，更別提國土重新規畫是大題目，新竹縣是要合併，那嘉義、彰化要不要？因人設事大家都看得清楚，不要低估民進黨無恥的程度，民進黨卻常常低估人民的智慧。

被點名出戰新竹市長的高虹則表示，目前新竹市黨部各區主任已到位，服務團隊先讓台灣民眾黨在新竹縣市做好在地服務，把服務做好之後，後面會有更多黨內程序討論。

針對有傳言指出鴻海集團創辦人郭台銘十分關心子弟兵高虹安在新竹市的選情，高虹安表示此為錯誤訊息、都不是真的，目前郭董離開政壇專注在大健康產業，政治上沒有過多過問。高虹安透露，郭董對公共議題相當關心，私下會以關心的角度出發，但絕對不是干預政黨政治的發展。