高雄流行音樂中心近日才剛開幕，力邀搖滾天王伍佰拍攝形象影片，影片3日上架迄今吸引25萬人次觀看，不料網友質疑影片拍攝品質，更狠酸「臉上出現綠光」、「學生期末作業」，但也有網友力挺創意。對此，高流執行長李欣芸今（7）日緊急滅火強調，當初腳本設定就是用綠幕拍攝，並無存在伍佰老師不願意至高雄拍片之事實，高流虛心接受各種建議與指教。

最後一幕彩蛋，可以發現綠幕。（柯宗緯翻攝）

高流10月31日正式開幕，近日官方臉書粉專釋出最新形象影片，透過伍佰帶領大家認識各個園區，不過網友質疑影片為何全片用合成手法拍攝，直呼「非常假」，還看得到去背效果沒處理好，好幾幕都出現「綠綠的」，就連伍佰臉上都出現綠光，直批非常很廉價，完全沒質感。

不過也有眼尖網友早就發現，影片最後的彩蛋，直說要看到最後一秒，最後伍佰確實站在綠Key前面。高流也發出聲明強調，「當大明星遇上很假的綠key，製造出強烈的反差感」，不看到影片最後一刻，絕不知道片尾埋下的彩蛋。

今天高流CEO李欣芸也在臉書澄清，本次系列形象影片，是由本中心與導演團隊完成腳本發想後，確定拍攝主題及方式。其中引起討論的伍佰綠幕影片，非常感謝藝人方尊重本中心的創意，「該廣告的創意完全與伍佰老師無關」，導演與高流的初始腳本設定就是用綠幕拍攝，並無存在伍佰老師不願意至高雄拍片之事實。

李欣芸提到，伍佰老師以公益廣告之模式參與本次拍攝，本人並無收取任何酬勞，甚至自備造型服裝，並完全不干涉該廣告的原始創意，且用了一整天的時間盡心拍攝本廣告。高流特別感謝伍佰老師的友情相挺，完成了本次形象影片的拍攝，用實際行動相挺流行音樂產業。最後，對於本次網路上掀起的軒然討論，高流也將虛心接受各種建議與指教，也謝謝所有關心高流的朋友們。