愛康全品項下殺7折，經典款涼感衛生棉單包只要38元。（愛康提供）

EASY SHOP亦推出任選2件1111元，開運內褲111元，另有石墨烯美人褲4件1000元。（EASY SHOP提供）

黛安芬Aqua Acacia 相思水感動系列，低V無鋼圈款，價格店洽。（黛安芬提供）

黛安芬雙11狂歡慶主視覺。（黛安芬提供）

搶攻雙11買氣，女性內在美推限時優惠，黛安芬購買指定款式2件只要1111元，精選熱門商品買1送1下殺5折起，台灣內衣EASY SHOP亦推出任選2件1111元，開運內褲111元，另有石墨烯美人褲4件1000元，衛生棉品牌愛康全品項下殺7折。

德國百年內衣黛安芬推出「雙11狂歡慶」，百款商品全場5折起，即起至11月11日，黛安芬推出限時7日獨家優惠內衣正品滿千折百，消費滿2880元現省400元、滿3880元現省600元；另外官網限定加碼優惠，指定款式2件1111元、精選熱門商品買1送1，連續7天每天上午及晚間11點，限時11分鐘供消費者搶購特惠大禮包，還有機會得到買1送11的驚喜好康。

愛康涼感衛生棉雙11活動從8日晚間11點11分至12日晚間11點11分，在官網推出雙11獨家多重優惠，全品項下殺7折，經典款涼感衛生棉單包只要38元，加入會員即可獲得500元購物金。