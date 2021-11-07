搶攻雙11買氣，女性內在美推限時優惠，黛安芬購買指定款式2件只要1111元，精選熱門商品買1送1下殺5折起，台灣內衣EASY SHOP亦推出任選2件1111元，開運內褲111元，另有石墨烯美人褲4件1000元，衛生棉品牌愛康全品項下殺7折。
德國百年內衣黛安芬推出「雙11狂歡慶」，百款商品全場5折起，即起至11月11日，黛安芬推出限時7日獨家優惠內衣正品滿千折百，消費滿2880元現省400元、滿3880元現省600元；另外官網限定加碼優惠，指定款式2件1111元、精選熱門商品買1送1，連續7天每天上午及晚間11點，限時11分鐘供消費者搶購特惠大禮包，還有機會得到買1送11的驚喜好康。
愛康涼感衛生棉雙11活動從8日晚間11點11分至12日晚間11點11分，在官網推出雙11獨家多重優惠，全品項下殺7折，經典款涼感衛生棉單包只要38元，加入會員即可獲得500元購物金。
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