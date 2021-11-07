男女之間是否有純友誼總是討論不完的話題，而在男女心態似乎對純友誼也表現出不同的行為模式，而藝人郭彥均今（7）日在社群分享問網友「男生可以有單純的純友誼嗎？真的有單純的乾妹妹嗎？」也透露男生會認乾妹妹的原因。

39歲藝人郭彥均在社群寫錄影完心情「每次聊到這樣相關話題我好想露出我的真面目，覺得自己個性很八股，藝人在螢幕前表態的比較沒那麼絕對但是我內在個性真的做不來，所以我對昨天的自己好討厭到底有什麼好過不去的我也不懂？」

郭彥均直白的說「身為男人的我太了解男人心裡在想什麼了？我想問為什麼乾妹妹什麼的都是很漂亮的女生？而不是那種家境清寒長相平庸的女生？一個人在正常毫無血緣關係之下還對一個人『無條件』好的，做任何事都有原因動機的，我覺得透過『乾妹妹』這一層詭異的關係就是一種讓男人在曖昧不明的狀態下可以進攻也可以退為防守的存在，一種既不用負責又可以以一種「『類佔有』的方式佔據著，認乾妹妹更是不用負責也不用付出就是一種怪異的關係，其實乾妹妹就是雖然我有女友但也想「要妳」狀態之下的擁有，其實就是備胎。」

郭彥均認為「愛一個人就是單純的對她付出，而不是以這樣的方式存在在對方身邊，既然給不起愛又給不起負責但還要不斷關心別人這到底憑什麼？」也讓網友留言「愛一個人就是很單純，拒絕模糊」、「愛可以很簡單 前提是男生有超越誘惑和超齡的想法 才會把對方當成乾妹妹」、「另一半還玩曖昧，根本就不是愛對方，只是愛自己而已。」