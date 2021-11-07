新北市某育樂公司董事長，新婚約3個月後就被妻子抓包性交易，董座將名下一間房產過戶給妻子認錯賠罪；之後又被發現偷吃不同女子，董座再度道歉並寫悔過書，保證若再犯就賠償500萬元。但董娘赫然發現，老公竟在寫下悔過書後半個月內，至少勾搭4名不同女子，終於心死提離婚訴訟，並請求賠償200萬元。新北地院審理後，判准離婚，並判董座得賠董娘120萬元。可上訴。

根據判決書，董座與董娘於2019年10月7結婚，董娘於隔年1月就發現丈夫和黃姓女子的露骨訊息，包括「愛你」、「想你」、「我們只是吃飯愛愛」、「陪我睡兩晚」等，董座辯解與黃女維持男女關係已久，加上有有性需求，但仍認錯並簽下協議書，將土城一處房產過戶給妻子。

然而董娘卻發現，丈夫不但沒斷了跟黃女的聯繫，甚至還在2020年8月發現他與另外2名女子的曖昧訊息，如「要看妳怎麼愛我啊」、「也不傳幾張性感照片來」、甚至還用英文傳訊「去高級汽車旅館、一起共浴和穿性感睡衣行房」、「我們可以行房，我會讓你替我破處來取悅你」等。

董座再度「誠心道歉」並寫下悔過書，承諾若再犯就賠償500萬元。誰知董娘又發現，老公在寫悔過書當天和另一名女性討論要如何保密不被發現，且之後半個月內至少跟4名女生調情約砲，她氣到出門散心，但隔天回家卻發現老公把門禁系統改掉，讓她無法回家，終於對徹底心死提告。

新北地院審理，認定董座行為確實超越男女分際，視婚姻承諾為無物，兩造婚姻之破裂，肇因於董座慣常外遇行為，加上擅自變更門禁設定讓妻子有家歸不得，導致婚姻破裂，因此判他必須因「外遇」和「導致離婚」兩事，分別賠償林妻60萬元，共賠償120萬元。可上訴。