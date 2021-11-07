告五人現場演唱失戀神曲〈在這座城市遺失了你〉。（TVBS提供）

告五人上黃子佼、趙岱新主持的《＃T-POP我們聽大的!!》，一起回顧2020年10月大事件。（TVBS提供）

黃子佼、趙岱新主持的TVBS歡樂台《＃T-POP我們聽大的!!》本周將回顧2020年10月的大事件，邀請到金曲天團告五人、麋先生、Chick en Chicks、Yellow 黃宣及呂士軒。本集TVBS 將過去新北耶誕的AR技術移動到攝影棚內，並非使用綠KEY棚景，而是採取對位實景結合虛擬技術。連錄影當天，告五人提前3小時到場彩排走位，看到整個現場設計都驚嘆不已，彷彿真的在城市中演唱。

告五人專輯《運氣來得若有似無》表達今年大家內心感受，他們憶起當初突發奇想，把整套錄音設備搬去宜蘭，現在回想起來，雲安說：「當時我們真的很瘋，開會時，跟老闆說想弄一個農莊，然後在裡面錄音。」主唱犬青補充剛開始跟五月天的瑪莎聊，她提議：「瑪莎哥，我們進來公司一定要弄一個很酷的事情。」瑪莎聽了提議覺得不錯，一群人就去跟老闆開會，專輯就在宜蘭誕生了。

吉他手兼主唱雲安透露，前陣子工作很忙碌，在錄影的前一天，剛好是演唱結束的晚上，經紀人告知「今天一定要把Intro寫出來」，木吉他手兼主唱雲安最後寫了30分鐘，他認為「看著AR團隊這麼認真，告五人一定也不能用舊音樂剪輯拼湊，要替畫面搭配上ㄧ段專屬的音樂」。

告五人在《＃T-POP我們聽大的!!》演唱入圍金曲獎年度歌曲〈在這座城市遺失了你〉，這首歌被喻為「失戀神曲」，搭配AR虛擬城市設計傳達出歌曲意境，還特別製作一個前導動畫傳達意境，透露出許多人都曾為了愛情在城市中迷失自我。在AR開頭，一道流星劃過星空，充滿失落意境與氛圍，告五人特地為了這細緻打造的前導動畫譜曲，製作一段全新旋律搭配整個故事情節。