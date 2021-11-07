綠營二度提出「公文程式條例第六條修正案」，希望將公文紀年從「民國」改為「公元」。國民黨立委陳以信痛批，此舉是「去中華民國化」，這項提案是民進黨意圖「去中華民國化」的一大惡例。

民進黨立委羅致政曾提出相同修正案，而民進黨於第9次會議中，立委蘇治芬等18人，提出公文程式條例第六條修正案，會議紀錄中指出，鑒於民眾日常生活資訊、電子設備等皆使用公元，民國紀年使用較少，因此認為沒有理由繼續使用「民國」。

陳以信表示，蔡英文總統才在國慶文告中，將中華民國折壽成72年，刻意忽略開國後38年重要歷史，現在乾脆不隱瞞，連中華民國紀年都要完全丟棄，既然民進黨這麼痛恨中華民國，何必假裝還是中華民國政府？蔡英文何必假裝還是中華民國總統呢？

陳以信認為，其實民進黨政府的轉型正義已經信用破產，轉型正義已成為民進黨選舉工具，民進黨轉型正義不是正義，已成為一種新的罪惡、新的不正義。