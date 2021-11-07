據北京市氣象台7日消息，7日上午北京市大部分地區降雪逐漸減弱，氣溫可能跌破近十年同期最低值，風寒效應明顯。

北京迎來降雪，據北京市氣象台11月7日預測，7日上午北京市大部分地區降雪逐漸減弱，東部地區（密雲、平谷、順義、通州、大興、朝陽）降雪仍較明顯，14時前後降雪基本結束。傍晚至前半夜，山區有零星小雪。全市有小到中雪（1～3毫米），東部中雪（東部2～4毫米）；平原地區累積積雪深度5～10公分米；山區局地可達15～25公分。

氣溫方面，7日至8日北京平地白天最高氣溫-1～2℃，夜間最低氣溫-5～-4℃，可能創近十年同期最低值，近十年11月上旬觀像台極端最低值-4.0℃，出現在2016年11月1日，而山區最低氣溫-9℃左右，9日起氣溫緩慢回升。

目前，北京仍處於寒潮黃色、大風黃色、暴雪黃色和道路結冰黃色預警信號中。

北京市氣象台提醒，7日上午有仍有降雪天氣，地表溫度低，易造成積雪和道路結冰，需防範對交通運輸、電力傳輸和通訊等的不利影響。目前樹木枝葉仍較繁茂，強降雪和大風易造成樹枝折斷和樹木倒伏，需及時除雪，做好古樹、行道樹木等的防護措施。對簡易房、臨時搭建物、圍欄等臨時設施進行加固，確保能承受雪壓風吹，及時清理頂部積雪；危險場所及時轉移人員至安全地帶。