南投縣第23屆集集陶藝節暨添興窯66周年慶，7日於添興窯歡喜登場，現場第4代成員兼任綠色隧道文化觀光促進會理事長林欣皓主持，吸引許多遊客共襄盛會；會中除頒發「南投陶裝飾技法」3年研習計畫，第1年研習證書給5位學員，第3代窯主林清河並邀30位11月壽星切蛋糕慶生，場面溫馨熱鬧。

南投縣長林明溱（左）現場頒發研習證書給5位學員。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

南投縣長林明溱說，南投陶逾200年歷史，每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場、全台唯一，時代環境變遷，手工拉坏和擠坯工藝幾近絕跡，傳統蛇窯能超越1甲子更是著實不易，每年陶藝節老蛇窯出窯活動別具意義，添興窯傳承「南投陶裝飾技法」、「傳統柴燒技法」，為南投縣工藝類文化資產。

林明溱指出，添興窯第3代窯主林清河，於2020登錄公告登錄為傳統工藝保存者，開窯迄今已傳承4代，不僅讓製陶工藝在集集落地生根，更培育出許多優秀的陶藝家，其工藝表現傑出，該窯歷經921大地震及新冠肺炎疫情衝擊，仍屹立不搖，縣府將與陶藝界共同努力，致力保存南投陶文化。

添興窯第3代窯主林清河表示，添興窯（俗稱集集蛇窯），創立迄今已66周年，40多年前轉型為陶藝文化模式經營，2016獲選經濟部「優良創新老店」，希望在政府及各界支持下，持續發揚南投陶文化，傳承與創新精神，走出南投陶產業的新路線。

南投文化觀光促進會理事長林欣皓說，「集集陶藝節」從1997年11月開始辦理首屆以來，每年都固定推出為期1個月的系列活動，今年活動將持續到11月底，盼更多愛好陶藝者來參與。

現場包括，陶藝趣味造型競賽、神射手趣味競賽及尋寶市場，另陶藝製作表演、青創市集，除吸引愛陶人士前來挖寶找好康外，陶藝趣味造型競賽也吸引數十個家庭組隊參賽，各隊發揮想像力，親子同心協力的各出奇招，相當有趣。