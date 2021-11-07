大陸女將張偉麗(左)試圖將蘿絲帶入地板戰。（美聯社）

大陸格鬥女將張偉麗7日在UFC 268女子草量級冠軍的重賽以分歧判定落敗，她與冠軍「惡棍」蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)打滿5個回合，最後蘿絲保住冠軍腰帶，裁判分數為48-47、47-48、49-46。這條冠軍腰帶是張偉麗在今年4月的UFC 261輸給了蘿絲，這次是雙方重賽，但蘿絲已成氣候，張偉麗拿不下她。

林書豪在微博寫道：「張偉麗你很棒！我個人覺得你應該贏48-47可是我也不是裁判。當運動員我知道大家從外面會有太多想法、建議、和判斷。我不能說我完全了解你那麼努力的訓練然後沒看到你想要看到的結果可是我為你很驕傲。永遠支持你。Hold your head high!」

張偉麗的首次防衛戰是在UFC 248擊敗了喬安娜耶德列奇(Joanna Jedrzejczyk)，對戰蘿絲是她的第2次防衛戰，不幸被蘿絲打敗。第2次防衛戰的時候，蘿絲開賽1分多鐘，一記左腿正中張偉麗頭部，張偉麗倒地後裁判立即上前終止比賽，以免張偉麗受傷。事後檢討是對手針對張偉麗的防禦習慣而使出的踢擊，張偉麗當時伸出雙手阻擋，但面部遭到打擊而落敗。

此次張偉麗避開了相同錯誤，蘿絲出左腿的時候還被她捉住帶入地板戰，不過她沒辦法收拾蘿絲，還在地板戰遭到蘿絲連續拳擊。蘿絲是美國人，她在主場（紐約麥迪遜廣場花園）作戰獲得觀眾壓倒性的支持。畢竟結果是分歧判定，賽後網路上也有不少人認為應該由張偉麗獲勝，賽前賭盤看好的亦是張偉麗。