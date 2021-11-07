學齡前幼兒在家恐不慎遭翻覆的櫃子砸傷或死亡，為避免櫃子成為居家殺手，高市東光國小學生發明「不倒五斗櫃」，藉由「連槓機構」穩定重心，該作品一舉抱回2021「IEYI世界青少年發明展」競賽金牌。該校代表台灣參賽囊括2金1銀佳績，高雄囝仔再度揚名國際。

這款安全不倒五斗櫃，是藉由「連桿機構」牽引櫃體下方的重心支臂向前伸出，產生拮抗櫃體傾倒的力矩，進而穩定重心，這項聰明的設計不僅拿下金牌，同時這項作品也已申請到專利權。（高市教育局提供）

東光國小學生黃聖承、王苡蕎、唐湘詒發明「不倒五斗櫃」，主要為避免學齡前幼兒免於因櫃子傾倒受傷或死亡。該款安全不倒五斗櫃，藉由「連桿機構」牽引櫃體下方的重心支臂向前伸出，產生拮抗櫃體傾倒的力矩，進而穩定重心，成功奪下金牌，也已申請到專利權。

「秒收曬衣架」發明讓平常曬衣物變得輕鬆方便許多，只要輕拉曬衣架拉片開關，夾子上的所有衣物即可同時掉落，既省時又省力，同樣獲得金牌的優秀佳績。（高市教育局提供）

另件奪金作品「秒收曬衣架」則讓平常曬衣物變得輕鬆方便許多，只要輕拉曬衣架拉片開關，夾子上所有衣物即可同時掉落，既省時又省力。

五年級劉亦晴所畫出的「依伊衣布」是依照自己的衣服、布料處理洗衣服丶晾曬衣服及收摺衣服的一種整合式的科技機器。（高市教育局提供）

而全球COVID-19疫情嚴峻，衣服恐怕沾滿看不見的病菌。5年級生劉亦晴畫出「依伊衣布」在青少年發明展未來科技繪畫類中，也獲得銀牌。她依照自身衣服、布料，想像出一款整合式科技機器，可同時處理洗衣服、晾曬衣服及收摺衣服，透過遠端遙控冼衣中心裡的精靈一貫作業，尤其育幼院、老人養護中心及醫院等，要洗的衣服很多，若有依伊衣布，就能解決生活上「衣」的問題。

此次「2021 IEYI世界青少年發明展」競賽，受疫情影響，全部改以線上競賽，所有參賽作品都須以英語介紹內容或應答。校長柯惠玲表示，從生活中找到問題，並培養孩子問題的解決能力，東光國小設計發想來自日常，以最簡單方式與想法，兼具實用與創意發明，獲得多數評審青睞。