參與農創體驗市集的金山蘿蔔糕名店「富品家」負責人李東展（左2）與農業局長李玟（左）暢談農創心路歷程。（陳慰慈攝）

新北市農業局今在板橋大遠百辦理「Chill 農遊」農創體驗市集，除讓民眾體驗特色手作外，現場也販售特色創生好物，農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，協助團隊透過體驗經濟來整合加值，以既有產業帶動農村旅遊，推動旅遊產業鏈形成，達到農業創生的目標。

李玟說，透過今天這個機會，希望讓民眾看到新北在農業上的努力，並將想法直接回饋給我們，農業局目標只有一個就是「先創通路、再開門路」，把產品做好，最終帶給大家就是讓環境變得美好。

參與活動的金山蘿蔔糕名店「富品家」負責人李東展表示，透過DIY小紅龜粿，教導大家怎麼從節氣學做粿，米怎麼變成粿，讓民眾能更了解金山有哪些特色產地及遊程。

農業局表示，現場農業創生展售攤位包括販售三芝牧蜂農場的優質蜂蜜、金山寧靜海香草園的美味香草蛋捲、平溪青山綠水農產合作社的健康薑黃粉、雙溪注腳雙溪的創生農產粽等創生好物。

長期深耕金山的北海創生青年論壇賴家華表示，目前金山已有不少青年返鄉，整合在地特色遊程，推出「金山漫遊」共同品牌，以農業及傳統產業導入體驗經濟，結合觀光產業拓展行銷，目前已建立整合平台並發展營運模式，可與企業CSR合作推廣在地永續旅遊產業，實踐ESG永續投資策略。

農業局表示，為持續推廣農業創生好物，12至13日Global Mall環球板橋車站也設有農業創生展售市集，歡迎想購買其他農業創生好物的民眾至現場選購。