國民黨副秘書長羅智強夜宿全台宣講公投，6日晚間首站來到高雄，在國民黨高雄黨部舉辦「高雄民主夜談」，入夜直接睡在騎樓。對此，羅智強今表示，來高雄最讓自己印象深刻的就是，隨處都可以看到民進黨超級豪華的看板，羅譏諷，掛一塊看板所費不貲，民進黨真是了不起的有錢。

羅智強今（7日）在臉書發文表示，來高雄街頭夜宿，拚公投宣傳，最讓自己印象深刻的就是，在高雄隨處都可以看到民進黨超級豪華的看板；羅智強並分享自己和民進黨看板的照片，直言光是這一塊看板，一年的租金近1000萬跑不掉，這還是「其中之一」而已，不過，民進黨一定會說是人家免費提供，畢竟民進黨在高雄權勢滔天，要個價值千萬的免費看板，那也是小事一樁。

對比民進黨的有錢，羅智強稱，自己只是很感慨地想說一件事，當他一天花不到幾萬的凱道夜宿，對上這種動輒千萬的豪華看板，還有總統蔡英文5800萬的豪華說明會，羅譏諷，「說真的，我的街頭夜宿被民進黨笑了一個禮拜的寒酸，我只能說有錢就是任性！有錢就是囂張！有錢就是傲慢」！

許多網友也在其po文底下留言表示，「賺很大，想也知道」、「一人得道，雞犬升天」、「真的浪費社會資源」、「高雄新的城市面貌，財大氣粗綠廣告」。