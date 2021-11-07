美式賣場好市多商品推陳出新，一名網友日前在賣場買一盒日式炒麵回家，炒完發現麵怎麼是酸的，都是烏醋味，把她嚇壞。對此，網友解釋正宗的日式炒麵本來就是酸的，要加美乃滋味道才會對，讓PO文網友驚呼，「原來正港的日式炒麵是酸的」。

一名網友在好市多買炒麵，吃下去滿滿的烏醋味。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享在好市多買到一盒329元的日式炒麵，吃下去竟都是烏醋味，和想像中的味道不一樣，「歐麥尬！這日式炒麵，滿滿的烏醋味」，讓她驚訝不已，PO上網問網友。

而文一PO出後，許多人紛紛指出，純正的日式炒麵就是這樣的酸味，「這種日本炒麵本來就是用酸的醬汁去炒，你之前吃的是啥？」、「烏醋炒麵XD」、「你在台灣日本料理店大多是台灣味的日式吵麵」、「純正的日式炒麵本來就不合台灣人的口味，在淺草雷門的祭典被雷過」、「跟我第一次去大阪吃章魚燒一樣意思，怎麼軟軟爛爛又加紅薑好難吃」。

還有人表示，吃日式炒麵一定要加上美乃滋，味道更讚，「日本炒麵是有酸味的，可以再加上美乃滋丶海苔粉及七味辣椒粉也很不錯」、「要加美乃滋味道才會對」。至於為何炒麵是酸的，內行人解釋，是因為日式炒麵會加味道類似烏醋的伍斯特醬去調，所以味道會偏酸。