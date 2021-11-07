PGA瑪雅科巴錦標賽打完三回合，去年冠軍霍夫蘭（Viktor Hovland）全場抓下9隻博蒂，以低於標準桿9桿的62桿作收，三天下來累積低於標準桿19桿的194桿暫居單獨領先，台灣好手潘政琮漸入佳境，以67桿完成第3回合，目前以總計204桿並列第25。

潘政琮三天下來桿數越來越少，第1回合69桿、第2回合68桿，第3回合從後9洞出發，打下5隻博蒂、1個柏忌、繳出67桿，排名比前一回合打完前進多達16名。

這項賽事總獎金720萬美元（約台幣2億264萬），衛冕者霍夫蘭打出個人三回合下來最佳桿數，跟潘政琮一樣三天都是6字頭好成績，他說：「是很有趣的一天，出發時就狀況不錯，有些洞難度很高，很高興打出蠻精彩的一回合，可以讓自己保持在競爭行列。」

原本的領先者沃爾夫（Matthew Wolff）第3回合僅出現1隻博蒂，還吞下4個柏忌，只交出高於標準桿3桿的74桿，總計203桿暫時跌到並列第17。