29歲阿富汗女權人士薩菲（Frozan Safi）證實遇害身亡。

29歲阿富汗女權人士薩菲（Frozan Safi）被證實已遭殺害身亡，她是塔利班掌權以來，首位已知遇難的阿富汗女權人士。家屬表示，薩菲先前接到神秘電話後就消失，被發現時遺體千瘡百孔，全身上下有數不清的彈孔，臉部也被子彈打到面目全非。

英國《衛報》（The Guardian）報導，阿富汗先前傳出有女權運動人士遭到殺害，家屬後續證實，阿富汗女權人士薩菲已經遇害身亡。薩菲是塔利班8月掌權以來，首位已知遇難的阿富汗女權份子。

薩菲的醫生姊姊麗塔（Rita）說，是在北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）一間太平間認出薩菲，不過她的遺體已經千瘡百孔，家屬是靠著身上的衣物才認出薩菲，「子彈毀了她的臉」，「彈孔到處都是，多到數不清，頭部、心臟、胸部、腎臟及腿部。」不過薩菲的訂婚戒及包包已經不翼而飛。

麗塔說，10月底，薩菲接到一通不明神秘來電，要求她提供能夠證明自己是維權人士的相關證據，然後到安全屋等待。

由於薩菲當時正在向德國申請難民庇護，她馬上就相信了這通電話是要處理她的難民申請，10月20日她在包包裡塞了包括大學文憑在內等文件，在頭上圍上黑白頭巾後就離家，從此下落不明。

家屬說薩菲的遺體是在郊區不遠的一個坑裡被發現。麗塔說：「我們不知道誰殺了她。」

自塔利班於8月中旬掌權以來，阿富汗全國各地便經常爆發女性示威活動，要求恢復女性權利、保障女權。

維權人士表示，她們被塔利班份子追捕，指出塔利班能夠滲透、恫嚇女權團體。

示威活動組織者薩拉（Zahra）表示，自己和薩菲都有參與最近一起反抗塔利班的抗議行動，她說自己的社群帳號被監控，讓她不敢再使用社群媒體。