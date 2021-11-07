社會企業兼備公益和自我營利的雙重角色，面對競爭激烈的商業市場，特別需要輔導者從旁協助，星展銀行（台灣）宣布，預約贊助明年5月在台南舉辦的「2022亞太社會創新高峰會」，善盡長期陪伴社會企業成長的公益責任。

主辦單位表示，2022年「亞太社會創新高峰會」聚焦「重健亞洲」，共同為疫後時代的永續生活激盪創新解方，邀請各界社會企業與社創組織參與，也鼓勵青年人才投身社會創新產業。邁入第五屆的「亞太社會創新高峰會」已成為亞洲最大社會創新策展，上屆共吸引約3500名國內外社創組織及各界參與者響應實體與線上活動，參與人次創下新高，顯示台灣社會創新領域能量豐沛、發展蓬勃。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展長期陪伴社會企業成長，並透過串聯企業資源，積極打造社企生態圈。「亞太社會創新高峰會」提供社企及社創夥伴交流的絕佳平台，且本屆主題「重健亞洲」探討後疫情時代下，如何重新思考環境與社會議題來達到永續，更與星展致力創新、追求永續的目標不謀而合。

「希望能透過支持「亞太社會創新高峰會」，號召更多社企及社創夥伴」，林鑫川說，大家一起創造改變，為社會帶來正面且持續的影響力。2022年高峰會主題訂為「重健亞洲」，希望能回應「循環經濟」與「淨零碳排」兩大環境永續目標，同時探討社會創新如何因應疫情衝擊，在疫後新常態生活中，重建人與社區及環境之間更「健康」且「健全」的關係。