宏都拉斯恐與台灣斷交？中美洲友邦宏都拉斯將於本月28日舉行總統大選，在野黨候選人秀瑪菈．卡斯楚先前曾表態若當選會與台灣斷交並與中國大陸建交。對此，前民進黨立委郭正亮、戰略專家張競分別提出個人分析和最新預測。

談及宏都拉斯友邦與我關係可能生變，談話節目「寰宇全視界」主持人6日先是在節目中指出，「友中」的是在野黨候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro），「反中」的是現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），兩人現在的民調支持度是有差距的。主持人詢問現場來賓郭正亮、張競、中華民國婦聯會主委雷倩、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳，「未來台灣跟宏都拉斯斷交的機率有多大？」雷倩的手寫板寫下60%、郭正亮則是80%、張五岳為70%、張競則為90%。

張競分析表示，國際整體情勢在改變，一方面台灣跟宏都拉斯在邦交上，台灣自己本身所盡的力不夠，尤其是現在的執政黨基本上是將所有的外交資源和心力，全部放在日本東京和美國華盛頓，對於中南美洲的經略，確實是比較差的，尤其是現在中國大陸對於西語國家的邦交和經略是一直有在經營的，而宏都拉斯是對岸一直在爭取的陣地。

中華戰略學會研究員張競。(圖/中時資料照)

郭正亮則表示，宏都拉斯已經6年沒有在聯合國大會幫台灣發言了，因為過往發言紀錄是直接交給聯合國秘書長的，不穩的跡象非常明顯。而且宏國已經在北京成立經貿辦公室，又宏國今年剛好發生水患，我方有去做了一些援助，但是總外援預算是沒有增加的，只是把預算東挪西用，事實上，這有引起宏國的不悅。

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

張競則補充道，外交經營很多事是搏感情的，尤其是中南美洲的軍政要員聯繫，這是很重要的，但我國現況卻是講西語的外交人員，現在全都是北美體系的人，因為在民進黨政府眼中，只有北美。因此，大家若有注意到，其實歐洲司的司長是沒有駐過歐洲的，他只是去卡位的。但是多講西語的南美洲邦交國偏多，卻是我們的重要經略地盤，以投入的比例來說，這樣確實是不夠的。

對於邦交可能因宏國政局變化而生變，外交部次長俞大㵢11月3日在立法院備詢表示，台宏兩國建交80年以來，雙邊關係友好，各項合作計畫普遍獲得宏國朝野的支持及肯定，對於台宏邦交「審慎樂觀」；拉美司司長謝妙宏則強調，外交部除持續密注宏國選情發展外，會加強與朝野各界溝通。

外交部次長俞大㵢。（圖/資料照，外交部提供）