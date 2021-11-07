演藝圈夫妻檔王中平、余皓然牽手25個年頭，夫妻育有一對子女，其中，18歲女兒韓菲日前錄取第一志願加拿大多倫多大學人文學科，正在加拿大念書，而韓菲也不吝嗇分享在外地生活、求學的大小事，未料卻有酸民到她IG留言：「下次和媽媽聯絡就是懷孕了」，對此，韓菲也霸氣回擊：「為什麼要這麼說」。

18歲韓菲不只有高顏值，還有一副好歌喉，還讓她被受封為「最美星二代」，身為學生的韓菲沒忘課業，她在8月啟程到加拿大，就讀多倫多大學人文學科，韓菲也不吝嗇分享生活大小事，她今（7日）凌晨則曬出自拍美照，直呼是：「宅宅」，吸引網友直誇她漂亮、有氣質，未料卻有酸民留言：「下次和媽媽聯絡就是懷孕了」，而韓菲也標記該網友並反問：「為什麼要這麼說」，7字霸氣回擊酸民。

韓菲回擊網友。（圖／取材自韓菲Instagram）

雖然韓菲人在加拿大，不過她和媽媽余皓然平均2到3天就會視訊一次，余皓然過去也曾透露，雖然女兒從小沒離開父母過、也很少出遠門，不過聽韓菲講，她跟同學相處都很好，唯一不適應的是天氣，因為加拿大很乾燥，韓菲每次打電話回來都會說皮膚哪裡又脫皮了。

韓菲在8月啟程飛往加拿大讀書。（圖／取材自臉書）

也因為余皓然和韓菲的母女感情很好，幾乎無話不談，余皓然也認為女兒大一了，如果在課業可兼顧的狀況下，可以認識一些異性朋友，不過沒戀愛經驗的韓菲目前則把重心放在課業上，並表示會在早上就先和同學去唸書，似乎不急著談戀愛。