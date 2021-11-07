台灣基進黨7日下午在高雄巨蛋百貨前路口集結，啟動全台1500場宣講首部曲。（袁庭堯攝）

「四個不同意，台灣進國際！」台灣基進黨7日下午在高雄巨蛋百貨前路口集結，啟動全台1500場宣講首部曲。黨主席陳奕齊強調，台中立委陳柏惟遭罷免是黨的一大挫折，12月公投呼籲民眾投下四個不同意，讓台灣走向國際。

陳奕齊坦言，10月基進黨台中立委陳柏惟遭罷免，是黨的一大挫折，陳批評該罷免不但是「惡罷」，更是大陸干預台灣民主政體的成果，公投則是下一個目標。

陳奕齊表示，罷韓運動當年掀起台灣的公民運動，台灣基進光是在高雄就舉辦了1300多場連署及宣講，台灣基進接下來要推動全台1500場宣講、掃街、說明會，就是要拜託民眾12月18日投下「四個不同意」公投票，不能讓公投結果阻擋台灣與美國建立關係、走向國際，也象徵台灣基進的能量向上提升。

三民區市議員參選人張博洋表示，2018年曾出現投開票到晚上七八點的混亂狀況，迄今仍未見相關預防配套措施，現在極有可能再現當年亂象。藍綠表面上都對公投各有立場，但國民黨卻有政治操作目的。2020年「抗中保台」成為社會主流後，國民黨發動公投綁大選，就是為了模糊統獨立場的手法。

針對反美豬議題，林園、大寮市議員參選人楊佩樺指出，美豬進口是公平貿易的議題，問題點不在進口而是出口，監督的點應該是管理不是阻擋，將進口的豬肉清楚的標示源，讓消費者做選擇、區隔市場，才能讓台灣與國際自由公平貿易接軌。

針對重啟核四議題，仁武、鳥松、大樹、大社市議員參選人張婷婷表示，仁武的許多建設也牽涉用電問題，但老舊拼裝車的核四既無法解決用電，更會留下一個無解的困難給下一代。

針對三接遷離議題，左營、楠梓市議員參選人陳子瑜表示，蔡政府的三接方案對當地環境影響已經減至最輕，可提供大潭電廠天然氣發電量一年137億度，預估減少五百萬噸燃煤，有效減輕高雄南電北送的負擔，加速能源轉型及改善空氣品質。