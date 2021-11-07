婚姻面面觀！馬來西亞女星依茲琳(Ezlynn)今年9月踏上紅毯，正該是享受新婚兩人世界的蜜月期，依茲琳卻發出一個驚人的宣告，就是要幫老公建立後宮，她會親自挑選3個女子加入，這個大膽的想法引發議論。

今年39歲的伊茲琳是在一場慈善活動上，認識比她大6歲的老公，他是馬來西亞首位肝臟捐贈者，平時又熱心公益，讓伊茲琳打心底認定這樣善良樂於助人的男人，就是自己的白馬王子，因此結下良緣，兩人在今年9月結婚，沒想到婚後不久她就開始為新計畫忙碌起來，依茲琳在網路上公開po文給老公徵小妾，表示自己實在太愛老公了，所以要為他湊齊4個老婆。

給丈夫公開納妾的理由，依茲琳表示自己是回教徒，教義上本來男人就可以有4個太太，她很虔誠，決定執行教義到底，當然行前也跟當事人討論過，她認為老公的幸福對她來說很重要，所以決定奉上這份大禮，徵求文寫道：「若妳願意跟我分享這份喜悅，歡迎透過IG聯絡我」。

這個po文很快傳開並引發熱議，但依茲琳毫不退卻，她表示自己的成名曲內容就是在說生命短暫需及時行樂，透露目前已經收到不少女性來信，表明願意加入後宮之列，而她會親自篩選3個「對的人」，據悉，依茲琳過去曾跟經紀人有過一段婚姻，生了3個小孩，這任老公接受他們母子4人，如今一起幸福生活。