女網友視為「兒子」的高價玩偶被玩壞，簡直氣瘋。（截自Dcard網頁）

一名女網友憤怒控訴，小一表妹在她不在家時，將自己價值5萬元的收藏品玩偶，玩到支離破碎，但姑姑（表妹媽媽）輕描淡寫回應「沒有鎖好房門」、「以為那只是普通的芭比」，而且只願賠5000元，氣到女網友報警提告。

女網友在Dcard發表《表妹玩壞了我五萬塊的收藏》一文，表示自己是「娃娘」（編按：喜愛精緻的球形關節人偶，將她們視為兒子、女兒，替它們換衣服、擺造型、拍寫真，甚至會帶出去進行「娃聚」），某次回家，發現唸小一的表妹，正在玩心愛「兒子」的「殘肢」，人偶的皮筋跟鉤子都壞了，4肢散落在地上。

原PO尖叫：「你在幹嘛！」，表妹回：「媽媽（我姑姑）說這個娃娃可以玩」。原PO氣到全身顫抖質問媽媽與姑姑：「你知道那隻娃娃將近五萬塊嗎？」，姑姑第一反應是原PO在坑她，直到原PO拿出購買紀錄，仍嘴硬回：「那也是你沒有鎖好房門啊，而且我們以為那只是普通的芭比」。最後經過協調，姑姑只願意賠償5000元，原PO於是報警提告。

原PO表示娃娃有80公分且很重，因此不可能是表妹自己拿下來，於是傳訊問姑姑「是你把我的娃娃從擺放處拿給表妹玩的對嗎？」結果姑姑回「不過就是破塑膠你至於把一家人鬧的這麼難看嗎？」、「一點事都不懂都幾歲的人了。錢我不可能會賠那麼多，最多一萬」。

眾多網友力挺原PO，紛紛回應：「報得好」、「別人東西可以玩？到別人家作客搞破壞再說別人不鎖門所以才讓沒家教的小孩為所欲為？你姑最高學歷是胎教嗎？」、「就算沒鎖房門也不能隨便進去別人房間動別人的東西吧，還只願意賠5000，有沒有這麼不要臉」、「這個真的會超崩潰...拍拍原po，很多大人都不理解那些東西的價值還有對我們的意義」、「拍拍po，我光看你的文字敘述就覺得超氣，明理人都知道弄壞別人東西就該道歉和全額賠償啊」。

根據《維基百科》：球體關節人偶（Ball-jointed doll，縮寫：BJD）起源自歐洲，泛指各種擁有球型關節的可動人偶。球體關節人形體型標準，細節精緻，能夠做出接近真人的姿勢。如今大多數BJD由一種質地堅硬的聚亞安脂構成，手感細膩光滑，中部空心，各個部件用皮筋、包膠鋁線、S鉤連結。

但是因為人形的造價不斐，故收藏者多以成人為主。球體關節人形目前主要由東亞國家和地區生產（依發展時序，如日本、韓國、香港、中國）。這種有著介於真人和日本動漫之間外貌的球形關節人偶一般被稱作亞洲球形關節人偶（ABJD）。