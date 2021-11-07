副總統賴清德近日揪團，邀請美國在台協會處長孫曉雅等五國駐台使節參訪「至善釣蝦場」，體驗台灣在地特色的休閒活動「釣蝦」，並與代表們烤蝦及用餐，來一場另類特色的休閒外交。

這是副總統賴清德今年4月邀請駐台使節走訪阿里山特富野古道及達邦部落之後，再次以釣蝦活動，展開一趟休閒外交之旅，引發關注。

出席這場活動的駐台使節，包括美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰伉儷、澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、印度台北協會會長戴國瀾伉儷、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）等五國。

賴清德致詞時表示，這次邀請美國、日本、澳洲、英國及印度駐台代表及夫人，來體驗台灣人平常做的休閒活動-釣蝦，希望藉由這樣的方式，讓代表們了解台灣民眾生活文化，也留下深刻印象。

此外，賴清德也誠摯感謝日本及美國近日再次捐贈台灣疫苗，這對台灣防疫幫助非常大。

隨後，在至善釣蝦場老闆林聰明教學說明及示範下，賴清德與駐台代表一起體驗釣蝦樂趣，現場氣氛活絡愉快。

結束後，副總統也頒發「金竿獎」給予收獲量最多的印度駐台代表戴國瀾（Gourangalal Das），並與代表們一同烤蝦及用餐。

賴清德7日在臉書發文表示，一根釣竿、一杯台灣冷泡茶，再來一群逗陣ㄟ好朋友！並指出「釣蝦」是台灣具特色的休閒文化，也是陪伴許多人成長、約會、狂飆的美好回憶。

賴清德說，好東西要和好朋友分享，很開心能和一群台灣的好朋友，在釣蝦等待、專注、上鉤及分享辦桌美食的過程中，一起體驗台灣文化的豐沛脈動。