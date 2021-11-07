加州蒙特瑞灣水族館之前為8隻海獺接種COVID-19疫苗，預防疫情擴散至仍在瀕臨絕種動物名單上的海獺。這是目前所知全美第一個完成的海獺接種計畫。

加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，加州蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）首席獸醫莫瑞（Mike Murray）把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的針頭準備好時，海獺躺在一個裝著海水泡沫的行李袋，下方鋪著墊子，4名助手戴著厚厚的防咬手套，海獺扭動身軀的景象有如為「不願接種疫苗」下了新定義。

注射時間約10秒後，沒有自拍、也不送貼紙和棒棒糖獎勵，接種疫苗後，海獺暫時住到臨時水族箱。

莫瑞說，有很多證據顯示雪貂、水貂、海獺這個動物家族很容易染疫，「我們有義務保護動物的健康」。他擔心，如果水族館的人員把2019冠狀病毒疾病傳給海獺，一旦海獺被放回海上，可能會把新型冠狀病毒傳播給野生的海獺族群，如同「生物漏油」般造成巨大損失。

今年8月起，蒙特瑞灣水族館開始為8隻海獺接種疫苗，本週全部完成。其中有4隻海獺住在水族館裡，在大型的展示水箱悠遊戲水，供參訪民眾拍照。

另外4隻是救援和復原計畫中的野生海獺。海獺寶寶若與媽媽走散而擱淺受困沙灘，有時會被帶到水族館，由其他的海獺媽媽照護到恢復健康，再放回大海。

這8隻海獺都接種兩劑COVID-19疫苗，兩劑之間隔3週，牠們接種位於新澤西州Zoetis公司所生產的動物疫苗。海獺疫苗接種計畫由美國魚類暨野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）批准。

海獺接種疫苗後沒有不良反應，非常活躍。截至今天，蒙特瑞灣水族館內的海獺與動物都沒有染疫。

今年4月，位於亞特蘭大的喬治亞水族館（Georgia Aquarium）宣布，有數隻亞洲型小爪海獺確診，症狀包括打噴嚏、流鼻水、倦怠和咳嗽。喬治亞水族館懷疑，一名無症狀染疫的工作人員傳染給海獺，幸運地那些海獺恢復健康。

但在猶他州和威斯康辛州，有數千隻又名水貂的美洲水鼬染疫死亡；水貂是海獺的近親。另外，在丹麥，有200多家毛皮養殖場因為爆發疫情，1700萬隻水貂被安樂死。

海獺會潛入70英尺深的海底尋找蛤蜊、螃蟹、海膽、鮑魚和其他食物，每天的食量高達牠們體重的25％。

報導說，從俄勒岡州與加州交界處到墨西哥的太平洋岸，歷史上曾有約1萬6000隻海獺棲息。18世紀末到19世紀初，俄羅斯、英國和美國的毛皮貿易商無情獵殺海獺。1977年後受到法令的保護，海獺數量慢慢增加，目前有近3000隻，仍然在瀕危物種的名單上。海獺受到最大的威脅是疾病和大白鯊的襲擊。