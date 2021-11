來自加拿大的27歲流行樂天王小賈斯汀(Justin Bieber),2018年與24歲的超模海莉(Hailey Bieber)結婚後,經常在社群媒體上曬恩愛,甜蜜婚姻羨煞不少人。不過,海莉日前接受媒體專訪時,卻罕見透露兩人真實的婚姻情況,讓粉絲們全嚇翻。

小賈斯汀年紀輕輕就憑著單曲《Baby》而爆紅,之後又陸續推出《Never Let You Go》、《Never Say Never》、《U Smile》等多首暢銷單曲紅遍全球,成為家喻戶曉的國際巨星,但人紅是非多,小賈斯汀後續也爆出不少吸毒、開設性愛派對等醜聞,因此他在2018年與當時只有21歲的海莉宣布登記結婚時,也受到不少酸民攻擊。但小賈斯汀為了證明自己對海莉的感情是真的,不僅舉辦豪華世紀婚禮,對外宣稱自己會為了海莉徹底改變,兩人之後也經常在社群媒體上放閃,讓小賈斯汀寵妻形象深植人心。

不過,根據外媒《Page Six》的報導,小賈斯汀和海莉日前受邀接受Podcast節目訪問時,被問到婚姻問題,海莉罕見透露「結婚3年來婚姻生活多次觸礁」。她透露,剛結婚時小賈斯汀的心理狀態及情緒並不穩定,讓她曾多次打電話給媽媽哭訴也數度想要放棄婚姻,所幸海莉的媽媽十分理性,不斷安撫她並陪伴她度過婚姻難關,她才能慢慢了解自己有多愛對方,最後重拾信心與小賈斯汀繼續走下去。

事實上,不久前兩人前往拉斯維加斯,慶祝超模坎達兒珍娜(Kendall Jenner)所舉辦的新龍舌蘭酒品牌發表派對時,被人拍到小賈斯汀私底下情緒激動對著海莉咆嘯的畫面,雖事後有不少人跳出來替他澄清,當下只是太過興奮的與海莉分享事情,才看起來像在爭執,但外界仍認為小賈斯汀是情緒失控,直到海莉親自出面在IG上解釋「外面的謠言錯得離譜,大家不要被負面廢話給影響」才消除外界質疑的聲音。