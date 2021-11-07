台灣房價逐年上漲，高房價讓不少年輕人畏懼，一名將滿28歲的女網友月薪3萬，存款160萬，最近看上台南的新建案，兩房一廳一衛無車位總價約438萬，是她能負擔的價格，猶豫要不要把存款全投入買房，而文一PO出後，許多過來人表示喜歡就快買吧，「不買只會賺輸人」、「5年前沒買，現在後悔爆了」。

這名女網友在PTT發文指出，即將28歲的她月薪僅3萬多一點，近日看到台南的新建案，位在台南重劃區，兩房一廳一衛無車位，總價約438萬，並表示她目前存款有160萬元，全在股市裡，讓她很想把錢全部領出來買房，每個月房貸在1萬左右，大約是月薪的三分之一，電器方面則有家人贊助，「大家覺得可以衝嗎？畢竟房價越來越貴」。

月薪3萬到底要不要買房，引起網友們討論，多數網友都認為，既然喜歡就快買吧，「能負擔就買」、「如果有能力撐就趕緊卡位吧」、「不買只會賺輸人，喜歡就買」、「買房不看年紀的，五年前沒買現在漲多少去了」、「有自住需求就買吧，反正房價我看很難跌了」。

還有不少過來人表示，幾年前沒買房，現在想想真的超後悔，「我就後悔五年前沒買，現在蛋白區比當初市區還貴」、「六年前在台南買400多萬13年中古屋，最近同地段一戶約700萬，確定要在台南就趕快買」、「負擔得起就買，先求有再求好」、「低總價車位不用考慮啦，以後一樣好脫手，換屋絕對比租房賺」、「站在抗通膨的角度來看，趕快把現金換成房子是趨勢」、「我第一間房買完全身剩7000元。今年也買第二間了，現在回想起來，不買真的只會越來越魯蛇」。