基隆產業轉型，和平島居民大幅減少，連帶影響平一路市場，不僅攤位縮減，消費人潮也不如以往，攤商反映，疫情爆發後更為嚴重，生意冷清。近期海大USR團隊與地方合作，希望藉由觀光旅遊活化市場，有攤商則認為，市場屋頂破爛不堪，下雨天必定漏水，造成採買不便，盼能盡速改善。

數十年前，和平島因台船、水試所、漁業人口眾多，開始有賣豬肉、醬菜攤商在平一路23巷擺攤，1984年市府重新整建後，每攤以6000元購置攤位設備費，並於同年7月申請營業登記，每天爆滿人潮，但隨基隆產業轉型，人口大量減少，致生意衰退，加上市場管理資金不足，設備老舊無力維修等問題也一一浮現，攤位從92攤減少至18攤。

販賣麵線邵姓攤商表示，20多年前，和平島市場人聲鼎沸，人潮多到將巷弄擠得水泄不通，但因人口外移及疫情影響，現在空攤情形日益嚴重，他提及，以往會有許多中正區婆婆媽媽前來採買日常食品，但自從去年爆發疫情，消費者大幅減少，至今生意都沒有回溫。

另名黃姓婦人指出，和平島市場鐵皮屋頂已使用約25年未修繕，許多鐵皮腐蝕、破損，不只有安全問題，每到下雨天也會漏水，導致民眾要撐雨傘進入市場採購，相當不便，此外，廣播系統損壞，監視器設備則有畫面不清問題，擔心有治安疑慮，盼能一併進行維修、改善。

對此，市議員張淵翔說，和平島市場非公有市場，屬歷史留下的產物，近期海大USR團隊與地方持續討論活化方案，將盡速組成正濱和平島商圈發展協會，籌措經費修繕屋頂，並保留現有產業發展創新模式，邀請青年進駐，或規畫市集出租攤位邀請青創擺攤，推動商圈發展。