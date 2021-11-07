大陸國台辦宣佈「台獨頑固分子」名單，其中行政院長蘇貞昌、立法院長遊錫堃，以及外交部長吳釗燮都遭到點名。對此，大陸全國台灣研究會常務副秘書長楊幽燕指出，蘇貞昌之所以遭點名的原因就在於，蘇貞昌常以「武漢肺炎」來惡意對大陸攻擊。而游錫堃是鼓吹「台美建交」，至於吳釗燮，則是透過訪問歐洲等國家來與外部勢力勾結。

大陸全國臺研會常務副秘書長楊幽燕。（圖/翻攝自 中國台灣網）

據《中新社》7日報導，針對蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮遭列為「台獨頑固分子」，楊幽燕指出，在新冠疫情爆發以來，極少數「台獨」頑固分子對大陸攻擊及抹黑，同時也點破了3位之所以遭列黑名單內的原因。

楊幽燕表示，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在紀念辛亥革命110周年大會上發表重要講話時指出，「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現」。這對妄圖阻礙國家統一的「台獨」分裂勢力和外部勢力發出嚴厲警告。

楊幽燕還指出，在新冠疫情爆發期間，蘇貞昌以不當言語來惡意對大陸攻擊，而游錫堃是鼓吹「台美建交」，至於吳釗燮，則是透過訪問歐洲等國家來與外部勢力勾結。對此，楊悠燕認為，3位謀「獨」言行已對台海穩定和平造成威脅，國台辦公佈懲戒措施具有很強的針對性，是反對「台獨」的正當、合理反應。

楊幽燕也呼籲，希望大家都能明辨是非，並能一同攜手反對及遏制「台獨」。她強調，大陸積極促進兩岸融合發展，儘管當前台海形勢嚴峻，但大陸始終關注廣大臺灣同胞的合法權益，將一如既往地關心、支援臺胞發展。