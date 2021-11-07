企業17年甲級男女排球聯賽7日於輔仁大學中美堂進行第2周賽程，首戰由女子組的高雄台電女排出戰台北鯨華女排，兩隊精彩對決多次拉鋸，台北鯨華在外援碧崔茲、吳芳妤、甘可慧等人火力全開，最終以31比29、25比20、27比25力退強敵高雄台電，確定拿下開季4連勝，至今保持女子組唯一不敗之身。

甫開局，台北鯨華外援碧崔茲斜線、直線攻擊雙管齊下，搭配吳芳妤靈活運用吊球帶動領先攻勢。高雄台電急起直追，兩隊形成精彩拉鋸，將比數形成deuce，高雄台電雖有自由球員楊孟樺嚴密防守，但狀態極佳的台北鯨華靠著吳芳妤及碧崔茲的強攻以31比29艱辛拿下第1局。

第2局台北鯨華組織流暢，甘可慧及張芷瑄紛紛跳出來為球隊建功，以25比20 再下一城，取得聽牌優勢；第3局高雄台電有新人許菀芸接替火力，曾琬羚以背飛突破，力挽狂瀾局勢，雙方再度戰成平手。來到局點，鯨華靠著穩健的攔網，在關鍵時刻攻擊火力發揮得宜，以直落三擊敗高雄台電。

揮別首局僅得1分的陰霾，後半段表現突出的甘可慧表示，「隊友提醒我不用執著自己攻擊得分，可以嘗試調配球給他人進攻，也是幫助球隊的方式。」台北鯨華的得分悍將吳芳妤也分享，賽前大家興奮多過緊張，鎖定勝利的目標一致，利用更多元的手段取代硬碰硬對決，是此役告捷的關鍵。