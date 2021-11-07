臺灣戲曲學院戲曲音樂系教學隊伍成員皆為各類樂器的好手，大學生指導小學生，年輕人充滿活力指導，小朋友活潑認真好學，交流無代溝，短短2節課彼此都收穫滿滿。（臺灣戲曲學院戲曲音樂系提供）

出身雲林子弟的臺灣戲曲學院校長劉晉力，該校承接教育部202年、2021年高等教育深耕計畫後，推動戲曲音樂系師生到雲林縣4所國中小指導布袋戲後場音樂演奏，開啟雲縣校園傳承布袋戲的新篇章。

臺灣戲曲學院戲曲音樂系教學隊伍成員皆為各類樂器的好手，大學生指導小學生，年輕人充滿活力指導，小朋友活潑認真好學，交流無代溝，短短2節課彼此都收穫滿滿。（臺灣戲曲學院戲曲音樂系提供）

臺灣戲曲學院戲曲音樂系學生指導雲林縣4所國中小布袋戲社團的後場音樂。（臺灣戲曲學院戲曲音樂系提供）

臺灣戲曲學院的大學生今年3月起每周三大清早從台北趕往雲林，分別赴西螺廣興國小、西螺國中、虎尾平和國小、大埤舊庄國小，指導學生布袋戲後場音樂演奏：吹、拉、彈、打。

臺灣戲曲學院戲曲音樂系學生深入領會布袋戲後場音樂奧祕，求教於雲林昇平五洲園布袋戲團90歲高齡的資深樂師朱男星（左一）。（臺灣戲曲學院戲曲音樂系提供）

臺灣戲曲學院戲曲音樂系師生到雲林縣4所國中小指導布袋戲後場音樂演奏，開啟雲縣校園傳承布袋戲的新篇章。

教學隊伍成員皆為各類樂器的好手，大學生指導小學生，年輕人充滿活力指導，小朋友活潑認真好學，交流無代溝，短短2節課彼此都收穫滿滿。

戲曲音樂系主任游素凰表示，該校目前大多與「人戲」的演員合作演出，雲林縣有超過百家布袋戲團，如何與「偶戲」合作，呈現更精湛的表演藝術，是大手牽小手的目標。

初期只有1隊、8位學生，他們到廣興國小、平和國小指導，因新冠肺炎疫情升溫暫停。疫情趨緩後，教學隊伍重新出發，增加為2隊，新增西螺國中、大埤舊庄國小。

游素凰表示，雖然都是指導布袋戲社團後場音樂，每一所學校的需求不同，但是仍需從認識吹管、彈撥、拉弦、武場等各類樂器開始，逐步進入各種樂器的基本功練習。

游素凰說，有的學校有預定演出的劇目，該系就指導小朋友配合前場演奏相關的鑼鼓樂和曲牌；若校方無特殊需求，則由學校召集有興趣的小朋友，該系協助分組開始以打擊樂器奏出常用的鑼鼓樂，像是一鑼、三鑼、大鑼抽頭等，熱鬧無比。

臺灣戲曲學院校長劉晉力表示，在虎尾平和國小傳承布袋戲的雲林昇平五洲園布袋戲團，該團後場是90歲高齡的資深樂師朱男星領導，該校戲曲音樂系為了深入領會布袋戲後場音樂奧祕，曾邀請林政興團長與朱男星老師指導，大學生們親炙大師習藝，也使得教學更能夠得心應手。