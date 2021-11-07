民眾黨立委蔡壁如9月起啟動公投環台走一回活動，7日最後一站來到桃園，宣傳公投民眾黨立場為「兩好兩壞」。她說，黨內原先的主張「兩好兩壞」近日傳出可能轉變為「四好」，但經過中央委員會討論後結果，決議還是盡量不做變動，還是喊兩好兩壞，她自己則是關心保護藻礁及不要重啟核四，之後會密集在台北市街頭做宣講，希望民眾關心切身相關的公投議題。

蔡壁如說，公投日期從8月改到12月18日，她從9月起開始環台，最後一站桃園也是她所關心的大潭藻礁議題所在地，早在年初她就參與藻礁公投連署全台跑透透，最後也順利成案，之後民眾黨將在12月18日前舉辦百場的「民主戰車」活動宣傳公投，自己也會站上台北街頭做宣傳，堅持兩好兩壞的理念。

她說，原先黨從3、4月起開始做政策行程，也辦了共識營培訓種子教官，剛開始做宣傳時，許多人對於公投的主文並不是那麼清楚，黨內認同保護藻礁、反萊豬，以及不同意重啟核四、不同意公投綁大選，中間過程中有黨員提出疑問，才會有後來10月份的黨員民調，而民調結果出來傾向於四好，但經過中央委員會與討論過後，希望民眾黨立場還是維持兩好兩壞盡量不去做變動，就她自己而言，當然是站在保護藻礁及萊豬不要來的立場，而今年她在經濟委員會也關心能源問題，覺得核四不要重啟，另外針對公投不要綁大選也是黨內的共識。