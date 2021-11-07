台中市府的公共設施認養開放企業認養，每年清潔維護費節省1240多萬，建設局評鑑結果出爐，選出「公園類」7件、「道路類」11件，共18件績效優良認養單位，市長盧秀燕特別頒獎表揚，業者熱烈響應認養，不只為企業形象加分，也為市容美化盡心力。

建設局長陳大田表示，「台中市109年度獎勵公共設施認養績優評鑑」鼓勵民間申請公共設施認養，去年簽約執行認養案共294件，清潔維護費用大約節省1240萬5000元。

市府感謝各單位投入人力、心力維護公共環境，認養單位在認養範圍內的各項公共設施日常巡查、檢修及清潔維護等作業，能節省公帑支出負擔，也可達成市民參與市政、融入民間資源與提升市容景觀的正面效益，非常感謝認養單位的用心及付出。

陳大田說，首屆公共設施認養績優評鑑，重點為現況維護品質良好，認養期滿後仍繼續申請認養的案件，經過委員討論後，選出18件績效優良認養單位，未來有意願的單位可依《台中市公園園道綠地行道樹道路附屬設施認養維護辦法》向建設局申請認養，攜手為參與台中環境維護努力。

建設局表示，公園類獲獎名單共7件，包括「寶成工業」認養福安兒童公園、「森泰儀器」認養梅川綠園道、「中台科技大學及北屯區廍子里辦公處」認養中台公園、「台中市中南長青門球協會」認養健康公園國際門球場、「台中市大墩槌球協會」認養南苑公園槌球場、「朝坤建設」認養南屯區公兼兒二公園及「誠石建設」認養潮春公園。

道路類獲獎名單共11件，主要為人行道或地下道等空間認養維護，包括「寶輝建設」、「日月千禧酒店」、「廣三崇光國際開發」、「台中市霧峰區舊社社區發展協會」、「日華金典國際酒店」、「雙橡園開發」、「台灣人壽保險」、「木野養生會館」、「寶贊開發事業」、「惠得建設」及「遠東百貨」。