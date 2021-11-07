從戲劇女王搖身一變成為斜槓女王的連靜雯，近年來各種身分斜槓，更在睽違五年後重返拍戲人生，並直接躍上大螢幕，擔任國片熱血啦啦隊電影《一起一起》女主角。在拍電影之外，她也馬不停蹄在YouTube頻道上線她特別前往新竹為自家品牌「靜享」擔任一日店長，近距離與粉絲朋友一起互動的影片，而且她人一到現場，立刻強迫症發作、掌控起大局，讓活動主持人也直呼變得好輕鬆。

連靜雯擔任自家品牌一日店長。（楠軒工作室提供）

聊到與粉絲互動，連靜雯表示，看到這麼多熟面孔、新面孔，遠從各地不辭千里而來，真的很感動，「比起卡片或禮物，其實我最感動的是心意，感謝大家對我的不離不棄。不管是有戲劇作品在熱播的時候，還是暫轉幕後的時候，大家都很支持我各種決定。許久不見還受到這麼熱情的包圍，真的備受感動。說真的，最感動的就是這種存在的力量。」這兩年因為疫情減少了很多實體的活動，也希望接下來可以有更多和粉絲見面的機會。

她的品牌上個月又上市魷魚螺肉蒜雞湯和頂級松露日本A5和牛漢堡排，新品一波又一波推出，據悉，不只是新品進度在線，下一階段的新品也在陸續試吃了，同時線上與實體通路也日益增加販售地點。被問到下一款新品，連靜雯笑說「其實都是我想吃什麼出什麼！目前最可以透露的就是我真的很想出跟我一樣辣的產品」，近期也因應雙11活動，推出特殊優惠。